Ямальские спортсмены установили новые рекорды России на соревнованиях по северному многоборью

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В Яр-Сале завершились соревнования по северному многоборью в зачет Кубка автономного округа, посвященного памяти А.И. Белого, а также Сельских спортивных игр Ямала.

В мероприятиях приняли участие команды из Салехарда, Тазовского, Приуральского и Ямальского районов.

По итогам соревнований в зачёт Сельских спортивных игр первое место заняли спортсмены Ямальского района, второе - Тазовского, а третье досталось приуральцам.

В зачет Кубка А.И. Белого победила команда окружной столицы, второе место - у Ямальского района, третье - у Тазовского

Также в ходе состязаний были установлены рекорды России в метании тынзяна на хорей. Виктор Вануйто из Ямальского района выполнил 209 попаданий, а результат Юлии Юдиной из Тазовского - 8 попаданий.

Напомним, что в прошлом году Кубок ЯНАО по многоборью прошёл в Тазовском районе. Тогда на мероприятие съехались более 40 спортсменов. Они демонстрировали свои умения в тройном национальным прыжке, беге с палкой, метании топора и тынзяна на хорей, а также прыжках через нарты.