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Общество16 марта 2021 6:49

Следком Ямала начал проверку после нападения собаки на детей в Аксарке

За медицинской помощью обратились шестеро человек
Марина Прохорова
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Следком Ямала начал проверку после нападения собаки на детей в Аксарке

Фото: Ольга Крыльцова

Следственный отдел Приуральского района заинтересовался информацией о нападении собаки на шестерых детей в селе Аксарка.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в СУ СКР по ЯНАО, сейчас идет доследственная проверка, в ходе которой станет известно, занимается ли местная администрация отловом и содержанием бродячих животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что в больницу за медицинской помощью обратились шесть взрослых и трое детей, у которых были укусы на руках и ногах.

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