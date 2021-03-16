Следком Ямала начал проверку после нападения собаки на детей в Аксарке Фото: Ольга Крыльцова

Следственный отдел Приуральского района заинтересовался информацией о нападении собаки на шестерых детей в селе Аксарка.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в СУ СКР по ЯНАО, сейчас идет доследственная проверка, в ходе которой станет известно, занимается ли местная администрация отловом и содержанием бродячих животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что в больницу за медицинской помощью обратились шесть взрослых и трое детей, у которых были укусы на руках и ногах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В селе Аксарка неизвестная собака напала на шестерых детей. Сейчас выясняется, не заражен ли пес бешенством (подробнее)