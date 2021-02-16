На Ямале бешеная собака напала на семерых воспитанников школы-интерната

Фото: паблик "Подслушано в Сеяхе"

В Селе Сеяха Ямальского района произошло жуткое происшествие. Так, 15 февраля бешеная собака, проникнув на территорию Сеяхинской школы-интерната, покусала семерых воспитанников. Возраст пострадавших детей - от 8 до 10 лет. У пятерых из них диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, а у одного ребенка - укушенные раны кистей рук.

Местные жители, узнав о случившемся, не стали ждать действий властей, а решили действовать самостоятельно.

-Бешеная собака на территории охраняемого объекта, где находятся беззащитные дети. Ужас, у нас даже по этому поводу меры не налажены. Считаю, необходимо назначить несколько человек для патрулирования улиц от таких собак. Если еще один случай такой произойдет, а он произойдет, их надо сразу ликвидировать. P. S. Необходим сход граждан немедленно, - написала местная жительница в поселковом паблике.

Другой житель решил сразу перейти к делу, призвав сеяхинцев самим поймать животное. К слову, желающих нашлось немало. Вскоре жители начали выкладывать фото с мертвым псом, напавшим на детей. Однако данная новость не сильно обрадовала жителей. Многие предполагают, что хаски могла напасть и на других собак, а значит - в ближайшие дни будет еще несколько случаев.

Данным происшествием уже заинтересовалась прокуратура Ямальского района, организовав проверку.

-По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления по исполнению полномочий по обращению с животными без владельцев, а также проверена законность процессуального решения по итогам доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также прокуратура планирует направить в суд исковые заявления в интересах несовершеннолетних о взыскании морального вреда.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала еще о нескольких подобных случаях. Так, в Лабытнанги и Надыме своры собак напали на маленьких девочек.