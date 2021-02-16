Собака, напавшая на детей из Сеяхинской школы-интерната, оказалась здорова

Фото: паблик "Подслушано в Сеяхе"

В Сеяхе нашли владельца собаки, которая напала на детей из школы-интерната. Об этом сообщили представители муниципального образования.

Мужчина сразу же предъявил ветеринарный паспорт животного и сообщил, что пес абсолютно здоров, в свое время ему был поставлен весь комплекс необходимых прививок. Однако данный факт никак не освобождает владельца от ответственности, к нему будут применены административные меры воздействия.

К счастью, никто из ребят сильно не пострадал. Дети уже получили медицинскую помощь и идут на поправку.

На данный момент в Сеяхе продолжается отлов безнадзорных собак. Жителей просят сообщать о них специалистам МП «Полюс».

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