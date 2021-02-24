На Ямале отпраздновавший День защитника Отечества медбрат жестоко расправился с матерью троих детей

Семью Федотовых характеризуют как счастливую. Фото: личная страница Ольги Федотовой в соцсети

Жестокое убийство произошло в День защитника Отечества, 23 февраля, на улице Космонавтов, 8 в городе Ноябрьске, что на Ямале. Отметив праздник среди бела дня, пьяный отец троих детей, 38-летний Дмитрий Ф. обиделся на 36-летнюю супругу Ольгу из-за бытовой мелочи. Разъяренный мужчина накинулся на жену в подъезде, несколько раз пырнул её ножом, задев жизненно важные органы, и продолжил её избивать. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась до приезда медиков.

Погибшая Ольга Федотова. Фото: личная страница Ольги Федотовой в соцсети

Главной свидетельницей преступления стала соседка супругов. Именно она вмешалась в конфликт мужа и жены, увидев, как Дмитрий полосует Ольгу ножом. Женщина бросилась из подъезда и попросила помощи у мимо проходящего мужчины, который вызвал «скорую» и дождался приезда полиции.

После потасовки подозреваемый занес раненую супругу домой, но та скончалась до прибытия скорой помощи. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он задержан, а следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей. К слову, сам Дмитрий вину уже признал.

Подъезд был весь в крови. Фото: Ноябрьск 24

Люди, знавшие и Дмитрия, и Ольгу в голос заявляют: семья «была прекрасной». Дима работал медбратом в отделении травматологии, а его отца и мать характеризуют как чудесных людей. Погибшая Оля по профессии – тоже медик. Мамы у неё не было, зато был заботливый отец и сестра.

- Хороший парень, отличная семья. Знал их, ничего плохого про них не скажу, ни разу не слышал и не видел, чтобы они ругались. Что могло в голове щелкнуть, чтобы такое совершить? – задается вопросом знакомый семьи, Степан Галицкий.

Дмитрий со средним сыном и дочерью. Фото: личная страница Ольги Федотовой в соцсети

Однако известно, что «прекрасная семья» старалась не выносить сор из избы – скандалы там все-таки случались. По данным местного издания «Ноябрьск, 24» старший ребенок долгое время жил у дедушки с бабушкой по отцовской линии как раз из-за частых ссор родителей.

Что будет с тремя детьми Федотовых – пока не ясно. Известно, что сейчас средний сын и маленькая дочь находятся у тетки, сестры погибшей.

- В ближайшее время судьбу детей будет решат органы опеки. Информация направлена в органы опеки. Следователями приняты необходимые меры, направленные на дальнейшее жизненное устройство детей, - сообщили в следственном комитете. Версия о том, что ребятишек определят в Интернат, пока не подтверждается.