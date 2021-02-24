Житель Ноябрьска зарезал свою жену в подъезде дома Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Происшествие случилось 23 февраля 2021 года в подъезде одного из домов. В тот день между 37-летним мужчиной и его супругой произошел конфликт. Схватив нож, он нанес женщине несколько ударов в жизненно-важные органы, после чего продолжил ее избивать. Свидетелем случившегося стала соседка. Не захотев выяснять отношения при посторонних, подозреваемый занес раненную супругу домой, где она скончалась до прибытия скорой помощи.

-В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подозреваемый задержан в порядке ст.91-92 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.