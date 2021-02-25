«У него была кликуха "Добрый вечер"»: ямалец, зверски убивший мать троих детей, «пошел в разнос» и увлекся наркотиками

Что известно о жителе Ноябрьска, убившем мать троих детей? Фото: личная страница Ольги Федотовой во VK

Бывшая коллега медбрата Дмитрия Федотова, который в Ноябрьске в День защитника Отечества жестоко расправился со своей супругой с помощью ножа, рассказала подробности личной жизни возлюбленных. Женщина до сих пор не понимает, что произошло, ведь семья во всех отношениях была прекрасной.

– Дима очень любил Олю. Он работал в травматологическом отделении гипсовым техником, прекрасно накладывал гипс. Он никогда на меня «ты» не называл, а пациенты уважали Диму. Оля - тоже медицинский работник, была замечательной мамой. У них трое детей, 8 марта родилась дочь. Ей сейчас, наверно, года четыре. Дима был очень хорошим семьянином! Его отец работал водителем скорой помощи – очень уважаемый человек, сейчас на пенсии. Мама, по-моему, трудилась воспитателем в детском саду. У них воспитанные дети, всегда поздороваются, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» экс-коллега подозреваемого в убийстве.

Олю называли примерной матерью. Фото: личная страница Ольги Федотовой во VK

Женщина утверждает, что в какой-то момент Дмитрий «стал увлекаться наркотой, пошел в разнос». Сама она уже пять лет не работает, находясь на заслуженном отдыхе, и, по ее словам, за это время многое могло измениться.

– Вот видите, что случилось! Многие говорят, что я выгораживаю Диму. Нет, я знаю, какой он был. Не родила бы троих детей с плохим мужем .Оля тоже очень уважительная – всегда с улыбкой, приветливая. Во время отпусков старшую медицинскую сестру подменяла. Так что не могу ничего плохого сказать о семье, – резюмировала собеседница.

Корреспонденту удалось поговорить еще с с одним знакомым семьи. Он тоже хорошо отозвался об обоих супругах.

– Знал обоих, ничего плохого сказать не могу. Дмитрий - хороший адекватный парень, Оля - тоже примерная жена. Редко их встретишь в одиночку – везде и всегда ходят, гуляют вместе. Но, как оказалось, не все так гладко было за закрытыми дверями. Печальный конец, никто не ожидал от Димы такого поступка, – говорит мужчина.

Семья казалась крепкой и счастливой, но только в обществе. Фото: личная страница Ольги Федотовой во VK

По его словам, он еще был ребенком, когда Дима с Олей познакомились, так что их отношения развивались, можно сказать, на его глазах.

- У него кликуха была «Добрый вечер», потому что всегда, когда он возвращался с Олей домой, говорил нам «добрый вечер», это мы его так про себя назвали. Давал хорошие советы напутствия, никакой агрессии за ним я никогда не наблюдал. Даже если он где-то выпьет, всегда общительный и рассудительный. Мне кажется, до него самого дойдет, что он осознает, какой плохой поступок совершил, - размышляет собеседник.

За мужем раньше никаких грешков не водилось. Вот, даже цветы жене дарил. Фото: личная страница Ольги Федотовой во VK

Кроме того, мужчина поделился рассказами своих друзей, которые сообщили ему, что в последнее время Дима изменился, супруги стали часто ругаться, и приходилось не раз вызывать полицию.

По данным портала Ноябрьск.24, за один день до страшного убийства Дмитрий побил Ольгу, после чего та уехала к своей куме. В день преступления женщина вернулась за вещами, однако из подъезда дома уже не вышла. Собеседник агентства уверяет, что горожанка хотела подать на развод.

Напомним, что трагедия произошла на улице Космонавтов, 8 в городе Ноябрьске. Среди бела дня подвыпивший отец троих детей, 38-летний Дмитрий из-за незначительной обиды накинулся с ножом на свою супругу. В подъезде дома он несколько раз пырнул её ножом, после чего стал избивать. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась до приезда медиков.

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