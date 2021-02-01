В Лабытнанги при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

В Лабытнанги случился страшный пожар, в котором погибли два человека. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме №9 по ул. Озерная.

Сообщение на пульт пожарной охраны поступило 31 января в 17:21. Когда спасатели прибыли на место происшествия, уже наблюдалось сильное задымление. Не медля ни секунды, они начали борьбу с огнем. Ликвидировать возгорания удалось лишь в 19:00. Для этого были задействованы 28 человек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

Как сообщила глава города Марина Трескова, лично контролирующая ситуацию, два человека погибло, один находится в тяжелом состоянии, еще один в средней степени тяжести. Погорельцев, оставшихся без крова, разместили в гостинице «Семь лиственниц». С каждым из них проводится работа в индивидуальном порядке.

Отметим, что в одноэтажном деревянном здании расположено 26 квартир, в которых проживает 30 человек.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

-Огнем повреждены стены и потолок в одной из квартир дома на общей площади 20 квадратных метров, закопчены стены и потолок общего коридора на площади 144 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте трагедии работают дознаватели МЧС. Им предстоит установить причину пожара, возможных виновников, а также оценить ущерб.

Напоминаем, что с 29 на 30 января в регионе случился еще пожар, в котором также погибли два человека - мужчина и женщина. Сейчас пуровские следователи проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

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