Тушили почти три часа: в Ноябрьске загорелся частный двухэтажный дом

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ноябрьские спасатели потушили пожар в частном двухэтажном доме по ул. Загородная. Площадь строения - 100 метров квадратных.

Сообщение о возгорании поступило сегодня, 29 января, в 10:42. Через три минуты пожарные прибыли на место происшествия. К этому моменту уже наблюдалось сильное задымление. Эвакуация огнеборцами не производилась, так как жильцы дома - мужчина и женщина, вышли на улицу самостоятельно.

Позже хозяйке дома понадобилась помощь медиков. Она обратилась в скорую помощь с признаками отравления угарным газом.

В 12:02 спасателям удалось локализовать возгорание, а в 13:27 огонь был полностью потушен. В борьбе с огнем участвовали 23 человека личного состава и 7 единиц спецтехники.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Им необходимо установить причину пожара и ущерб, а также найти виновных.