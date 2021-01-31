В Губкинском при пожаре в общежитии нашли тела мужчины и женщины Фото: Татьяна Коркина

Пуровские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения двух тел при тушении пожара в двухэтажном деревянном общежитии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла в ночь с 29 по 30 января в Губкинском.

Во время тушения пожара сотрудники МЧС в здании обнаружили два трупа. Следственно-оперативная группа выяснила, что тела принадлежат жильцам общежития – 66-летней женщине и 68-летнему мужчине.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины гибели мужчины и женщины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.