В Ноябрьске из-за 46-градусных морозов временно потушили Вечный огонь

Вечный огонь в Ноябрьске заработает, когда в городе потеплеет. Фото: администрация Ноябрьска

Почти 50-градусные морозы, накрывшие Ямал в конце этой недели, вынудили работников ноябрьского предприятия «Газтехсервис» погасить Вечный огонь. По данным городской администрации, на Площади памяти временно прекратили подачу газа в систему, которая снабжает им памятный мемориал.

Вот так сейчас выглядит мемориальный комплекс и Вечный огонь. Фото: администрация Ноябрьска

Вечный огонь в Ноябрьске потух ещё вчера, 22 января, около 18 часов вечера. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал», подачу газа возобновят только тогда, когда температура воздуха повысится (а это случится уже через неделю). В будни ещё будет холодрыга (от -45 градусов до -37), а к пятнице температура повысится до -27 градусов.

К слову, отключение мемориала от газоснабжения – явление нередкое. Четыре раза в год Вечный огонь гаснет для плановых обслуживающих работ. Каждый квартал проводится очистка газобалонной установки.

- Профилактические работы проходят один раз в квартал, если возникнет необходимость – чаще, - поясняла некоторое время назад ситуацию с отключением начальник отдела благоустройства муниципального учреждения «Дирекция муниципального заказа» Ольга Гласова.

А так выглядит Вечный огонь.... без огня. Фото: администрация Ноябрьска

Два года назад Вечный огонь в Ноябрьске отключали и того чаще – раз в месяц. Сначала работы проводились в марте, а затем в апреле, чтобы привести мемориал в нормативное состояние перед Днём Победы.

Напомним, в 2018 году Вечный огонь гасили и в Салехарде во время ремонта мемориального комплекса. Как объяснили в администрации, тогда у газовиков случилась авария за территорией объекта.