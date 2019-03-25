Власти Ноябрьска объяснили, почему потух Вечный огонь

25 Март 13:32 2019-03-25T13:34:54+03:00

В следующих раз о запланированных работах ноябрян предупредят заранее

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Минувшим днем соцсети Ноябрьска облетела новость о потухшем Вечном огне. Люди высказывали недоумения, как такое могло произойти в нефтегазовом регионе. Информацию моментально подхватили и федеральные СМИ.

В Ноябрьске погас Вечный огонь. Встревоженные горожане в сосцсети высказали массу возмущений по поводу этой ситуации. Однако власти города посмешили успокоить ноябрян, объяснив почему накануне Вечный огонь на мемориале площади Памяти погас на несколько часов.

Он гаснет четыре раза в год для плановых обслуживающих работ. Ежеквартально проводится очистка газо-баллонной установки.

Как отмечает начальник отдела благоустройства муниципального учреждения «Дирекция муниципального заказа» Ольга Гласова, профилактические работы проходят один раз в квартал, если возникнет необходимость – чаще.

Между тем, решено, что в следующих раз о запланированных работах ноябрян предупредят заранее, чтобы очередное плановое отключение не вызывало вопросов у горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU