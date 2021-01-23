Коронавирус на Ямале. Последние новости на 24 января 2021 года: ямальцы 65+ могут прекратить самоизоляцию

Ямальцы в возрасте 65+ могут прекратить самоизоляцию при определенных условиях Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 95 и составило 35 039 человек.

По данным оперштаба Ямала, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом стало больше на 95 новых случаев (за весь период – 35 039). 235 человек выздоровело (за весь период – 30 056).

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

На госпитализации сегодня остаются 489 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 36 из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, десять пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к ИВЛ. По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, сегодня от коронавируса умер мужчина 70 лет из Ноябрьска.

За сутки в 23 лабораториях округа провели 4 371 тест (за весь период – 1 287 866). Медкии выявили семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 318), 88 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 29 721).

Также накануне оперштаб региона сообщил, что ямальцы в возрасте 65+ могут прекратить самоизоляцию при определенных условиях.

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.