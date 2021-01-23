Число заболевших коронавирусом на Ямале 23 января 2021 года увеличилось на 95 человек

Оперштаб Ямала сообщил, сегодня от коронавируса умер мужчина из Ноябрьска Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 95 и составило 35 039 человек.

По данным оперштаба Ямала, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом стало больше на 95 новых случаев (за весь период – 35 039). 235 человек выздоровело (за весь период – 30 056), но на госпитализации сегодня остаются 489 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 36 из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, десять пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к ИВЛ. По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, сегодня от коронавируса умер мужчина 70 лет из Ноябрьска.

За сутки в 23 лабораториях округа провели 4 371 тест (за весь период – 1 287 866). Медкии выявили семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 318), 88 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 29 721). В Новом Уренгое прибавилось десять зараженных коронавирусом (за весь период – 6 041), в Ноябрьске – трое (за весь период – 3 931), в Салехарде – 14 (за весь период – 3 225), в Надымском районе – 11 (за весь период – 3 119), в Пуровском районе – 15 (за весь период – 3 052). В Муравленко обнаружили 19 зараженных (за весь период – 2 667), в Губкинском – 12 (за весь период – 2 552), в Лабытнанги – один (за весь период – 1807), столько же в Ямальском районе (за весь период – 811), в Шурышкарском районе – двое (весь период – 387). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.