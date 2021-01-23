Ямальцы в возрасте 65+ могут прекратить самоизоляцию

Работодателям рекомендовано оказать содействие в вакцинации жителей в возрасте 65+ Фото: Ирина Ромашкина

Жители Арктического региона в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями могут прекратить самоизоляцию, которую рекомендовал им держать Роспотребнадзор.

Изменения в постановление губернатора Ямала 29-ПГ приняты, но есть условия, выполнив которые пожилые северяне смогут наконец выйти из дома. В первую очередь, пенсионеры должны сделать прививку от COVID-19.

– Северяне в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями, указанными в приложении №1 к постановлению, могут прекратить самоизоляцию через 21 день после завершения курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию или при предоставлении документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу класса G, – поясняет оперштаб ЯНАО. – Работодателям рекомендовано оказать содействие в вакцинации жителей в возрасте 65+.

Также сообщается, что теперь на физкультурных и спортивных мероприятиях допускается присутствие зрителей, с условием заполнения зала не более 50% мест.

Напомним, накануне окружной оперштаб сообщил, что в регионе расширен список категорий вакцинируемых. Теперь прививку от COVID-19 могут поставить:

- Граждане с хроническими заболеваниями (в том числе с болезнями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением);

- Лица в возрасте старше 60 лет;

- Волонтеры;

- Военнослужащие;

- Работники служб жизнеобеспечения;

- Занятые в сфере предоставления услуг.

Записаться на прививку можно через колл-центр поликлиники. Перед вакцинацией необходимо убедиться у лечащего врача в отсутствии противопоказаний.