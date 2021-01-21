Коронавирус на Ямале. Последние новости на 22 января 2021 года: жители Пельвожа прошли вакцинацию

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 107 человек, с начала периода - 34 847.

Из общего числа болеющих 513 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 37 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 367 человек.

Напоминаем, что в регионе продолжается вакцинация населения. Так, 21 января прививку получили жители Пельвожа - отдаленного района Салехарда. Вскоре на Ямале ожидается поставка крупной партии препарата «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), которая позволит перейти к массовой вакцинации. В преддверии этого в медицинских учреждениях оборудуются специальные пункты, где можно сделать прививку. Также появятся выездные прививочные кабинеты, где будут соблюдены все эпидемиологические нормы и требования по хранению вакцины.

Напоминаем, что по сообщению регионального оперштаба, с понедельник по среду, скончались три человека.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 306 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 95 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 20, Новый Уренгой - 18 и Тазовский район - 12.

Далее идут: Ноябрьск - 11, Пуровский район - 9 и Губкинский - 8.

Замыкают список: Салехард - 6, Шурышкарский район - 4 и Ямальский район - 2.

Всего в регионе было проведено 5 110 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 235 человек, за весь период - 29 594.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 887 человек с COVID-19, из них 2 363 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 655 839. Выздоровевших - 26 902, за весь период - 3 054 218. Умерших - 612, с начала периода - 67 832.