«Большим и маленьким»: в Яр-Сале открыли парк качелей

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

В Яр-Сале открыли новую детскую площадку, от которой в восторге даже взрослые - современный парк качелей. Он находится в центре села по улице Советской, прямо напротив корпуса интерната.

Тридцать шесть качелей самых разных форм и модификаций размещены в восьми перголах - конструкциях-навесах, созданных из металла и дерева. Пешеходные дорожки из террасной доски обрамляет мягкое покрытие из резиновой крошки, органично вписываясь в пространство.

Но особенно красочно парк смотрится вечером, подсвечиваемый изнутри лампами дневного света, а некоторые качели мягко переливаются разными цветами, создавая неповторимый уют.

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Здесь каждый сможет найти для себя самое удобное место и насладится любимой детской забавой, а инфракрасный обогрев конструкций позволит не замёрзнуть даже в холодный зимний день.

Стоит добавить, что парк построен подрядчиком из Екатеринбурга в рамках федерального национального проекта «Комфортная городская среда».