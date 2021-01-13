Популярная ведущая и блогер Региона Тодоренко соскучилась по Ямалу. В своем Instagram она поделилась личными фото- и видеоснимками, которые не вошли в съемки трэвел-шоу «Орёл и Решка».Надо сказать, что сейчас Регина с семьей отдыхает на Бали. Однако солнечные пляжи и теплое море почему-то вызвали у телеведущей ностальгию по Крайнему Северу. Впрочем, северянам и гостям «края земли» удивляться не приходится – кто однажды побывал на Ямале, в него влюбляется навсегда.Регина Тодоренко и Тимур Родригез приезжали на Ямал летом 2020 года. Ведущие путешествовали по стране, и выпуск в Салехарде стал вторым в новом сезоне «Орёл и Решка. Россия», он вышел в начале ноября 2020 года. Туристы знакомились с традициями коренных малочисленных народов Севера, ночевали в чуме и пили оленью кровь. Впрочем, кормили и другими национальными деликатесами: строганиной, олениной и северными ягодами.А еще здесь Регина познакомилась с Ямал Ири – новогодний волшебник так ей запомнился, что ведущая добавила его в свои «сохраненки».Здесь же оказалось памятный для Регины момент, когда она шагала в Заполярье: Салехард – это единственный в мире город, который находится на широте Северного Полярного круга. В столице Ямала на улице Броднева установлена стела «66 параллель» – здесь можно пересечь линию Полярного круга.Среди памятных снимков в сторис Регины хранятся воспоминания о том, как она кормит оленя, обживается с построенном для нее чуме и селфится с ямальцами. Напомним, о том, что Региона и Тимур побывали в Салехарде в своем Instagram писал глава города Алексей Титовский.