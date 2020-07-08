2020-07-08T14:36:08+03:00
Происшествия

На Ямале нашли мертвой пропавшую двухлетнюю девочку

Тело крошки нашли на свалке, в воде
Ирина Ромашкина
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Ямалспас: "Тело ребенка обнаружили в районе свалки, за поселком в воде". Фото: pixabay.comЯмалспас: "Тело ребенка обнаружили в районе свалки, за поселком в воде". Фото: pixabay.com
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Тело двухлетней малышки Алины из поселка Катравож Приуральского района нашли мертвой возле свалки за поселком в воде. Следственный комитет Ямала сообщил предварительную версию причины смерти – асфиксия от утопления.

Малышка пропала вчера вечером. Она вышла во двор на прогулку под присмотром четырехлетней сестры, мама в это время выпивала. Эта семья уже давно на контроле и в поселке числится неблагополучной: несколько лет назад мать злоупотребляла алкоголем, в конце прошлого ее сняли с учета.

Погибшая девочка даже не умела говорить. Фото: УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Погибшая девочка даже не умела говорить. Фото: УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Алину искали до утра, но тщетно. Сегодня на поиски вышли около 60 человек – спасатели, местные жители, волонтеры, родственники, сотрудники школы и администрации. Полиция и волонтеры разослали особые приметы – девочка в розовой кофточке и штанишках, она еще не разговаривала. Спасатели предполагали самый ужасный исход событий и прочесывали прибрежную зону. К сожалению, малышку нашли мертвой.

– Тело ребенка обнаружили в районе свалки, за поселком в воде. Сейчас работает там следственный комитет, – сообщил заместитель начальника салехардского поисково-спасательного отряда «Ямалспаса» Андрей Кашин.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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