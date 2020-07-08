На Ямале пропала двухлетняя девочка: мать в это время выпивала

Двухлетняя девочка пропала в селе Катравож Приуральского района, что на Ямале. Зовут малышку – Алина С., 04.03.2018 г.р., девочка не разговаривает. Приметы Алины: темные волосы до плеч, одета в розовую кофту и розовые бриджи, светлую майку, белые колготки.

Информацию об этом корреспонденту «Комсомольской правды» - Ямал» сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Девочка пропала ночью, в поиске участвуют около 60 человек – спасатели, местные жители, волонтеры, родственники семьи, сотрудники школы и администрации Катравожа. Спасатели прочёсывают даже берег реки.

Как оказалось, девочку оставили под присмотром четырехлетней сестры поздно вечером, Алина гуляла во дворе, мама в это время выпивала. Эта семья уже давно на контроле и в поселке числится неблагополучной: несколько лет назад мать злоупотребляла алкоголем, в конце прошлого ее сняли с учета.

Искать Алину начали вчера вечером, 7 июля. Поиски продолжились до утра, но до сих пор ее нашли.

Дополним, поселок Катравож на левом берегу Оби в устье реки Собь, население – около 800 человек. Районный центр село Аксарка находится в 81 км. До ближайшего населенного пункта поселка Пельвож – 26 км, до Салехарда – 34 км, до Вырвоша – 34 км.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местоположении ребенка, просят сообщить в полицию по телефону – 02 (с мобильного 102).

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