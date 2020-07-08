Следком Ямала возбудил дело по факту гибели ранее пропавшей двухлетней девочки
Тело девочки обнаружили на берегу реки недалеко от свалки вблизи поселка Катравож Приуральского района, где жила малышка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.
Следователи возбудили дело по факту гибели девочки. Они соотнести признаки преступления к ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица», а именно к пункту «в»: «малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».
Напомним, двухлетняя Алина вечером 7 июля гуляла во дворе дома, с прогулки не вернулась. Малютка пропала, на ее поиски вышли еще ночью, искали до утра, но тщетно. Сегодня утром искать девочку вышла поисковая команда из 60 человек – полиция, спасатели, местные жители, волонтеры, родственники, сотрудники школы и администрации.
– В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий 8 июля 2020 года тело ребенка обнаружено на берегу реки, недалеко от места исчезновения. Причина смерти устанавливается, – сообщает СКР Ямала.
Предварительно следователи уточнили, что причиной смерти могла стать асфиксия от утопления. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства гибели малолетней: следователи допрашивают очевидцев, специалисты проводят судебные экспертизы.
– Также установлено, что семья, где рос ребенок, ранее стояла на учете в органах опеки как неблагополучная, но была снята с учета некоторое время назад. В связи с чем, в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям системы органов опеки и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – сообщил Следком Ямала.
Как ранее сообщал kp.ru, в момент исчезновения девочки ее мама выпивала. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU