Следком Ямала возбудил дело по факту гибели ранее пропавшей двухлетней девочки

8 Июль 2020 2020-07-08T16:09:36+03:00

СКР даст оценку действиям системы органов опеки и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - семья погибшей девочки состояла на учете как неблагополучная, но недавно ее сняли с чета. Фото: УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

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Тело девочки обнаружили на берегу реки недалеко от свалки вблизи поселка Катравож Приуральского района, где жила малышка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

Следователи возбудили дело по факту гибели девочки. Они соотнести признаки преступления к ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица», а именно к пункту «в»: «малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

Напомним, двухлетняя Алина вечером 7 июля гуляла во дворе дома, с прогулки не вернулась. Малютка пропала, на ее поиски вышли еще ночью, искали до утра, но тщетно. Сегодня утром искать девочку вышла поисковая команда из 60 человек – полиция, спасатели, местные жители, волонтеры, родственники, сотрудники школы и администрации.

– В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий 8 июля 2020 года тело ребенка обнаружено на берегу реки, недалеко от места исчезновения. Причина смерти устанавливается, – сообщает СКР Ямала.

Предварительно следователи уточнили, что причиной смерти могла стать асфиксия от утопления. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства гибели малолетней: следователи допрашивают очевидцев, специалисты проводят судебные экспертизы.

– Также установлено, что семья, где рос ребенок, ранее стояла на учете в органах опеки как неблагополучная, но была снята с учета некоторое время назад. В связи с чем, в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям системы органов опеки и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – сообщил Следком Ямала.

Как ранее сообщал kp.ru, в момент исчезновения девочки ее мама выпивала. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU