Председатель Избиркома Ямала о голосовании к поправкам в Конституцию: «Это будет историческое событие»

Председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт провел брифинг. Основным вопросом обсуждения на мероприятия стала готовность избирательных комиссий региона к проведению общероссийского голосования.

Глава Избиркома Ямала напомнил, что через несколько дней на Ямале, как и по всей России, начнется общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

- Это будет историческое событие. Подготовка к общероссийскому голосованию с первого дня его инициирования Президентом России находилась под пристальным вниманием общественности и требовала от комиссий, я бы сказал, ежечасного контроля за ходом всех подготовительных мероприятий, - отметил Андрей Гиберт.

Он также добавил, что избирательные комиссии региона полностью готовы к проведению общероссийского голосования. Все возникшие вопросы о голосовании можно задать сотрудникам Избиркома ЯНАО по телефону: 8 (34922) 4-51-75, 4-75-03, 3-15-13.

Как ранее сообщалось, на Ямале досрочно проголосовали уже больше 14 тысяч избирателей.

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