23 Июнь 2020 2020-06-23T16:49:28+03:00

На Ямале досрочно проголосовали больше 14 тысяч избирателей Фото: избирком ЯНАО

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На Ямале продолжается досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сейчас высказывают свою позицию северяне, проживающие в труднодоступной местности Ямало-Ненецкого автономного округа, и вахтовые рабочие ТЭК.

Как сообщили Избиркоме ЯНАО, на сегодняшний день, 23 июня, проголосовало 14 899 граждан или 44% от числа запланированных. Члены избирательных комиссий спешат к северянам по воде и по воздуху. Все меры безопасности соблюдены. У входы в импровизированные участки установлены средства для обработки рук, участники голосования обеспечены масками и перчатками.

18 июня, например, досрочное голосование прошло в поселке Пельвож, который расположен недалеко от Салехарда и относится к городу, но входит в число труднодоступных и отдалённых территорий.

Для голосующих были созданы все условия, чтобы процедура прошла безопасно для здоровья. Их обеспечили средствами индивидуальной защиты, бюллетени передавались бесконтактно.

ИСТОЧНИК KP.RU