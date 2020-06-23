В Салехарде волонтёры проходят тестирование на COVID-19

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:34:24+03:00

Они будут помогать во время голосования по поправкам в Конституцию РФ

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В Салехарде волонтёры, которые будут работать на избирательных участках во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, сдают тест на COVID-19. Исследование прошли 123 человека.

Волонтёры будут выдавать маски и перчатки, а также оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым. Все добровольцы прошли онлайн-обучение в соответствии с мерами безопасности. Они прошли серьёзную подготовку и готовы работать.

- Сегодня волонтёры сдают анализы на коронавирусную инфекцию, это делается для уверенности, что волонтёры здоровы и готовы работать с нашим населением на голосовании, - говорит волонтёр Валерия Тикутьева..

В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования, помимо волонтеров, участковой избирательной комиссии тестирование проходят представители СМИ, правоохранительных органов, наблюдатели, сотрудники по обеспечению пожарной безопасности, а также другие участники процесса.

Напомним, накануне, проверку на коронавирус проходили наблюдатели. Все они будут со справками, и это дополнительная гарантия того, что общероссийское голосование пройдёт абсолютно безопасно с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU