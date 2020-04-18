Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 апреля 2020 г.: в больнице Салехарда проводятся противоэпидемические мероприятия

По состоянию на 18 апреля Центром гигиены и эпидемиологии Ямала в округе подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 106 человек.

В Ханымее и в Новом Уренгое выявлены по два случая у контактных с ранее заболевшими. Зараженные госпитализированы в инфекционное отделение медучреждений и их ближайшие контактные находились на самоизоляции. Один случай выявлен в Салехарде.

Напомним, днем ранее у экстренной пациентки окружной клинической больницы также был выявлен коронавирус. В медучреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Больная и ее контактный по палате переведены в инфекционное отделение. Обследованы все больные стационара и сотрудники больницы. Те, кто был в близком контакте, направлены на карантин. Стационар больницы подлежит полной дезинфекции.

Все экстренных пациентов будут направлять в медицинские учреждения города Лабытнанги и поселка Аксарка. Для транспортировки пациентов задействуют салехардскую станцию скорой медицинской помощи.