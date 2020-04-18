2020-04-18T17:34:08+03:00
Общество

Салехардская окружная больница перенаправит экстренных пациентов в больницу Лабытнанги и Аксарки

В медучреждении проводятся противоэпидемические мероприятия
Алена Кульмухаметова
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Салехардская окружная больница перенаправит экстренных пациентов в больницу Лабытнанги и Аксарки. Фото с операштаба ЯНАОСалехардская окружная больница перенаправит экстренных пациентов в больницу Лабытнанги и Аксарки. Фото с операштаба ЯНАО
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В больнице Салехарда проводятся противоэпидемические мероприятие. В этой связи экстренных пациентов будут направлять в медицинские учреждения города Лабытнанги и поселка Аксарка. Пациентов западной части округа с инсультами и инфарктами будут отправлять в медицинские учреждения Нового Уренгоя и Ноябрьска. Для транспортировки пациентов задействуют салехардскую станцию скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее у экстренного пациента стационара салехардской окружной больницы была выявлена коронавирусная инфекция. Пациент и ее контактный по палате переведены в инфекционное отделение. Обследованы все больные стационара и сотрудники больницы. Те, кто был в близком контакте, направлены на 14-дневный карантин, а сам стационар подлежит полной дезинфекции.

При этом, салехардская окружная больница продолжит оказывать помощь по жизненным показаниям (химиотерапии и лечение онкобольных, гемодиализ), а перинатальный центр и поликлиники продолжат работу в ранее установленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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