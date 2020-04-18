2020-04-18T11:41:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 апреля увеличилось на пять человек

Подтверждено пять новых случаев COVID-19
Алена Кульмухаметова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 апреля превысило сто человекЧисло заболевших коронавирусом на Ямале 18 апреля превысило сто человекФото: pixabay.com
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По состоянию на 18 апреля Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего - 106.

По сообщению оперативного штаба ЯНАО, в карантинном поселке Ханымей выявлены два случая у контактных с ранее заболевшими. Жители госпитализированы в инфекционное отделение Ноябрьской больницы, ранее они и их ближайшие контактные находились на самоизоляции. Один случай выявлен в Салехарде у жителя, ранее изолированного по контакту с заболевшими коронавирусом, тест выдал положительный результат при повторном обследовании на 10-е сутки. В Новом Уренгое коронавирусная инфекция подтвердилась также при повторном обследовании жителей, находившихся на самоизоляции и бывших в контакте с ранее заболевшими.

Очаг в поселке Пангоды Надымского района стабилизирован. Новых случаев не выявлено. Выздоровели еще шесть жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Их состояние оценивалось врачами как удовлетворительное, заболевание протекало в легкой форме, оказывалось симптоматическое лечение. После двойных отрицательных тестов жители признаны здоровыми. Режим карантина в поселке продолжается. Выздоровели также пациенты в Новом Уренгое и в Салехарде. Всего на 18 апреля в ЯНАО выздоровели от коронавируса 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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