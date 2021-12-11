Коронавирус на Ямале. Последние новости на 12 декабря 2021 года: более 72 тысяч заражений за время пандемии

На Ямале - более 72 тысяч заражений за время пандемии. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 декабря 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 126 и составило 59 865 человек, 5 человек скончались (всего – 902 с начала пандемии).

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За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.