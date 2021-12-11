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Здоровье11 декабря 2021 9:37

Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 декабря 2021 года: заболели еще 126 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 11 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 декабря увеличилось на 126.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 декабря увеличилось на 126.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 декабря увеличилось на 126. Всего с начала пандемии ковид подхватили 59 865 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.