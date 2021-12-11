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Здоровье11 декабря 2021 9:46

Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 декабря 2021 года: умерли еще 5 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 11 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом на Ямале 11 декабря увеличилось на 12.

Число умерших коронавирусом на Ямале 11 декабря увеличилось на 12.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом на Ямале 11 декабря увеличилось на 12. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 902 человека.

За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.