Коронавирус на Ямале. Последние новости на 14 ноября 2021 года: за время пандемии скончались более 800 ямальцев

За время пандемии скончались более 800 ямальцев. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 ноября 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 149 и составило 56 082 человека, 4 человека скончались (всего – 802 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

В Тарко-Сале от коронавируса скончалась фельдшер скорой помощи – 64-летняя Наталья Козловская. Эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной.

За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.