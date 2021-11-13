В Тарко-Сале от коронавируса скончалась фельдшер скорой помощи. Фото - Тарко-Салинская ЦРБ.

В Тарко-Сале от коронавируса скончалась фельдшер скорой помощи – 64-летняя Наталья Козловская. Эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной.

– Наталья Анатольевна была отзывчивым и внимательным человеком, грамотным, квалифицированным специалистом. Находила подход к каждому пациенту, всегда протягивая руку помощи. Воспитала 2-х сыновей, души не чаяла во внучке, – рассказывают коллеги женщины.

Окончив Тюменский медицинский колледж, Наталья Анатольевна работала выездным фельдшером Скорой помощи в г. Тюмени. В начале 80-х годов переехала в Тарко-Сале, сразу устроилась на работу фельдшером в отделение скорой медицинской помощи ТЦРБ. Последние 2 года занимала должность диспетчера по приему вызовов.