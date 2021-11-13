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Здоровье13 ноября 2021 12:42

Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 ноября 2021 года: умерли 4 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 13 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом на Ямале на 13 ноября увеличилось на 4 человека.

Число умерших коронавирусом на Ямале на 13 ноября увеличилось на 4 человека.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом на Ямале на 13 ноября увеличилось на 4 человека. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 802 человека.

За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.