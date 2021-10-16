На Ямале столкнулись два теплохода

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

На Ямале случилось очередное происшествие на воде. Минувшим вечером, 15 октября, в протоке реки Шамопосл теплохода «Туман-1» столкнулся с пришвартованным возле берега судном «РПБ-302».

- На теплоходе «РПБ-302» находились пять членов экипажа, пострадавших среди них нет. Также не зафиксировано загрязнения окружающей среды и препятствий для движения, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в Уральской транспортной прокуратуре.

Случившимся уже заинтересовались следователи. Сейчас они выясняют, по какой причине произошло столкновение. Также свою проверку инициировала Новоуренгойская транспортная прокуратура.

Также напоминаем, что 8 октября в Тазовской губе (акватория Карского моря) перевернулся катамаран, на котором находились четверо человек - все они жители Ямала. Спастись удалось только половине рабочих. Один утонул и один пропал без вести.

А 12 октября сразу два отряда «Ямалспаса» отправились разыскивать рыбка, у которого сломался мотор на лодке. После этого течение отнесло мужчину на 40 километров от Тазовского, где он застрял во льдах.