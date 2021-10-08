На Ямале в акватории Карского моря перевернулся катамаран с рабочими

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Тазовской губе (акватория Карского моря) перевернулся катамаран, на котором находились четверо человек - все они жители Ямала. Происшествие случилось 8 октября около 06:00 утра.

- Плавсредство находилось на стоянке между теплоходом «Механик Калашников» и сухогрузом «Беломорский 23». Катамарн использовался для доставки груза с берега на теплоходы, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Также в ведомстве уточнили, что спастись удалось только половине рабочих. Один утонул и один пропал без вести.

Сейчас спасатели заняты поиском пропавшего человека. Вертолет ГКУ «Ямалспас» вылетел в 09:00 из поселка Тазовский на место ЧП, расстояние до которого составляет 155 километров. Также в спасательной операции участвуют несколько моторных лодок с экипажами теплоходов.

По факту случившегося Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта». Кроме того, Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности движения на водном транспорте.