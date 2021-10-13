В Тазовском районе спасли тундровиков, у которых сломались лодки

Фото: скриншот из видео. Один из потерявшихся мужчин.

В Тазовской губе произошло еще одно происшествие на воде. Накануне вечером помощь понадобилась 38-летнему тундровику, у которого сломалась моторная лодка. Не в силах противостоять течению, мужчина оказался у ледяного берега в 30-40 километрах от Тазовского.

На спасение северянина отправились сразу два отряда «Ямалспаса». Спустив на воду аэролодки «Пиранья» и «Фантом - 850», они неустанно прочесывали местность, невзирая на темноту и начавшийся ледостав.

К счастью, поиски увенчались успехом. Когда ямалспасовцы нашли мужчину, то выяснилось, что он был не один. Вторым спасенным оказался еще один тундровик, у которого также сломался мотор, а лодку прибило к берегу. А чуть позже был обнаружен родственник одного из потерявшихся, который самостоятельно отправился на поиски, но вместо этого заблудился.

- Никому из спасенных медицинская помощь не потребовалась. Всех мужчин доставили в поселок Тазовский, - рассказал начальник Тазовского ПСО Сергей Крюкович.