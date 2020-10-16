Коронавирус на Ямале. Последние новости на 17 октября 2020 года: в больнице Нового Уренгоя развернут сто дополнительных коек для пациентов с COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 164 человека, с начала периода - 17 787.

Из общего числа болеющих 840 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 18 из них - в тяжёлом состоянии, 3 - в крайне тяжёлом, 8 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 895 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 142 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 25; Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске - 20; Лабытнанги - 17.

Далее идут: Надым - 16; Губкинский - 7; село Гыда - 4.

Замыкают список: Тарко-Сале и посёлок Лонгъюган - 3; посёлок Тазовскй и Уренгой - 2; посёлки Пурпе, Пангоды и Гыданская тундра - 11.

В связи с большим количеством заболевших, медучреждения региона вводят свои правила. Так, Салехардская окружная клиническая больница сообщила о новом регламенте работы, который будет действовать с 19 октября. Теперь, чтобы попасть на приём к специалисту, необходимо записаться через колл-центр по телефону 9-93-97. Также стоит звонить по этому номеру для вызова врача на дом.

Кроме того, в терапевтическом корпусе центральной городской больницы Нового Уренгоя разворачивается сто дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Такое решение было принято на заседании городского оперштаба по борьбе с COVID-19.

Всего в районе было проведено 7 696 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 27 человек, за весь период - 13 776.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 150 человека с COVID-19, из них 4 031 без каких либо признаков проявления болезни, с начала периода - 1 369 313. Выздоровевших - 8 485, за весь период - 1 056 582. Умерших - 232, с начала периода - 23 723.