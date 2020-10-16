В больнице Нового Уренгоя развернут сто дополнительных коек для пациентов с COVID-19

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В терапевтическом корпусе центральной городской больницы разворачивается сто дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Резерв для этого имеется.

Такое решение было принято сегодня, 16 октября, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое провёл глава города. Совещание состоялось в режиме конференцсвязи.

На данный момент в городской больнице проходят лечение 185 человек, среди госпитализированных 9 детей. В реанимации находится 9 человек, 8 из них - на ИВЛ.

Что касается работы колл-центра больницы, то максимальное время дозвона должно сократиться до двух минут. Такое поручение дал глава города Андрей Воронов. С этой целью штат операторов, принимающих звонки, увеличен до 17-ти человек, в начале следующей недели к ним добавится ещё десять. Обращаем внимание горожан, что в воскресенье колл-центр не работает.

На следующий неделе на помощь новоуренгойским медикам прибудет бригада врачей-инфекционистов из Тюмени.