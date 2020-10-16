Больница Салехарда будет принимать пациентов только по записи Фото: pixabay.com

Салехардская окружная клиническая больница сообщила о новом регламенте работы, который будет действовать с 19 октября. Теперь, чтобы попасть на приём к специалисту, необходимо записаться через коллl-центр по телефону 9-93-97. Звонки приниматься с понедельника по пятницу 7.30 до 18.00 часов, в субботу с 8.00 до 14.00 часов.

-С целью соблюдения мер эпидемиологической безопасности и недопущения скопления граждан у кабинетов, приём врачей, том числе в отделении по приёму граждан с симптомами ОРВИ, будет осуществляться только по предварительной записи через колл-центр, - сообщили в медучреждении.

Если возникла потребность вызвать врача на дом, то следует обращаться по тому же номеру.

Кроме того, в связи с многократно возросшим уровнем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, в больнице временно приостановлено проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и детского населений. Вакцинация, проходящая по национальному календарю прививок, будет проходить в соответствии с графиком.