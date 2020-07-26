Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 июля 2020: Новый Уренгой в антилидерах по приросту заболевших за сутки и смерть еще одного пациента

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 27 июля 2020 года.

В Салехарде по данным на 27 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 10 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 125 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Одна из главных новостей дня: Специалисты отмечают, что на Ямале держится тенденция по снижению количества заболевших коронавирусом. Медики надеются на сохранение положительной динамики.

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в Новом Уренгое. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие ямальцы по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Таким образом, к настоящему моменту в ЯНАО зарегистрировано 10414 случаев коронавирусной инфекции, 6134 - выздоровели, 73 человека ранее умерли (один за минувшие сутки).

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

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