Специалисты отмечают, что на Ямале держится тенденция по снижению количества заболевших коронавирусом

В ЯНАО сохраняется позитивная тенденция увеличения числа выздоровевших и снижения заболевших. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, на сегодня после лечения от COVID-19 поправилось еще две сотни человек. Это больше, чем вновь выявленных больных за сутки.

Однако есть и плохие новости, в Надыме скончался один 64 - летний пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и хроническим заболеванием легких.

- Болезнь протекала тяжело, с подключением пациента к ИВЛ и осложнилась острой легочной недостаточностью. К сожалению, ни лекарственная, ни интенсивная терапия не принесли результата, - пояснил директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.