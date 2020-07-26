2020-07-26T13:23:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалисты отмечают, что на Ямале держится тенденция по снижению количества заболевших коронавирусом

Медики надеются на сохранение положительной динамики
Руслан Савинов
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Специалисты отмечают, что на Ямале держится тенденция по снижению количества заболевших коронавирусомСпециалисты отмечают, что на Ямале держится тенденция по снижению количества заболевших коронавирусомФото: pixabay.com
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В ЯНАО сохраняется позитивная тенденция увеличения числа выздоровевших и снижения заболевших. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, на сегодня после лечения от COVID-19 поправилось еще две сотни человек. Это больше, чем вновь выявленных больных за сутки.

Однако есть и плохие новости, в Надыме скончался один 64 - летний пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и хроническим заболеванием легких.

- Болезнь протекала тяжело, с подключением пациента к ИВЛ и осложнилась острой легочной недостаточностью. К сожалению, ни лекарственная, ни интенсивная терапия не принесли результата, - пояснил директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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