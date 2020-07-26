2020-07-26T12:53:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 июля 2020 года составило 10414 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 26 июля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 июля 2020 года составило 10414 человекЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 26 июля 2020 года составило 10414 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 июля 2020 года: 10414 человек, за сутки зафиксировано 125 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 5765 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3110 человек.

- В стране зарегистрировано 812485 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 600250 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 77 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 13269 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 10414 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 июля 2020 года составило 10414 человек
Погода на Ямале 26 июля: тепло и пасмурно
Работы по замене сетей в Салехарде близки к завершению
Жителей Пуровского района призвали соблюдать запрет на купание
На Ямале контролируется законность при реализации нацпроектов
В Пуровском районе выбирают проекты парка на «Окуневке» и сквера на улице Ленина
Погода на Ямале 25 июля: выходной сулит тепло
В Ноябрьске включают уличное освещение
На Ямале от мусора очистили зоны отдыха
В соцсети распространяют фейк о гибели любимого пса мэра Ноябрьска
На Ямале появилась интерактивная карта сельского хозяйства
В Новом Уренгое возводят многоуровневый путепровод
Полицейские ищут мошенников, укравших у ноябрян больше 300 тысяч рублей
В Салехарде прошли проверку ещё три детских учреждения
Новоуренгоец, пнувший полицейского в психдиспансере, отделался штрафом
В Салехарде капитально ремонтируют 10 многоквартирников
«Брокеры» выманили у жительницы Салехарда 1,7 млн рублей
Самый активный житель Губкинского за любовь к спорту получит велосипед
Власти Ноябрьска опубликовали прощальные фото домов, готовых к сносу
На Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе
В Салехарде утонула женщина, не справившись с течением
На Ямале молодой сельчанин едва не убил двух подростков
На улицах Ноябрьска появится более 300 новых светильников
Детские площадки Салехарда общественники проверили на безопасность
В Губкинском пассажир грузовика получил травмы в ДТП с иномаркой
В Лабытнанги на улицах появились необычные объявления со смайликами
Погода на Ямале 24 июля: пасмурно, но без осадков
В Губкинском отремонтируют дворы и расширят проезды