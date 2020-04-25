2020-04-25T12:05:39+03:00
Происшествия

Следователи рассказали, что произошло с вертолётом, совершившим жёсткую посадку на Ямале

По окончании проверки будет принято процессуальное решение [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Следователи рассказали, что произошло с вертолётом, совершившим жёсткую посадку на Ямале. Фото: Уральское следственное управление на транспортеСледователи рассказали, что произошло с вертолётом, совершившим жёсткую посадку на Ямале. Фото: Уральское следственное управление на транспорте
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Ямальские следователи устанавливают обстоятельства жёсткой посадки вертолёта Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа», который летел из Нового Уренгоя на месторождение «Ванкор». ЧП произошло в 9.42 по местному времени в Тазовском районе ЯНАО.

Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» у Уральском следственном управлении СК РФ, вертолёт вынужденно садился на площадку «Ротор 40» Русского газопромыслового месторождения, но произошла вибрация правого двигателя. До площадки вертолёт не долетел всего 20 метров, хвостовая балка коснулась о снег и судно опрокинулось на правый бок. Известно, что в нём находились 8 человек, включая четырёх членов экипажа. Сейчас количество пострадавших уточняется.

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, куда вошли опытные следователи Уральского СУ на транспорте СК России, полицейские, сотрудники МЧС России и врачи санитарной авиации.

Оперативники выясняют количество пострадавших и степень тяжести вреда, которую они получили, а также сумму причинённого ущерба. После того, как следователи проведут проверку, будет принято процессуальное решение.

Момент жесткой посадки вертолета на Ямале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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