2020-04-25T09:24:58+03:00
Происшествия

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале

Точные причины инцидента устанавливаются
Руслан Савинов
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Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на ЯмалеВертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на ЯмалеФото: pixabay.com
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Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале. От пресс-службы Главного управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу стало известно, что инцидент случился на площадке недалеко от месторождения «Русское».

На борту воздушного судна находились восемь человек: пять пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, один из членов экипажа, 56-летний мужчина, получил травму.

Подробности происшествия и причины аварии уточняются. Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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