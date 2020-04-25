Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале
Точные причины инцидента устанавливаются
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на ЯмалеФото: pixabay.com
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Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале. От пресс-службы Главного управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу стало известно, что инцидент случился на площадке недалеко от месторождения «Русское».
На борту воздушного судна находились восемь человек: пять пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, один из членов экипажа, 56-летний мужчина, получил травму.
Подробности происшествия и причины аварии уточняются. Мы следим за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU