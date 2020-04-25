2020-04-25T10:56:15+03:00
Происшествия

Видео с места жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале сняли очевидцы

Корпус воздушного судна упал на бок
Руслан Савинов
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Видео с места жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале сняли очевидцыВидео с места жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале сняли очевидцы
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Очевидцы жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале предоставили изданию «Комсомольская правда» фото и видео с места происшествия.

На кадрах от очевидцев видно, что вертолет при посадке перевернулся на бок и упал в толщу снега. Судно получило серьезные повреждения, вокруг места ЧП разбросаны куски корпуса Ми-26.

Отметим, что на борту воздушного судна находились восемь человек: пять пассажиров и три члена экипажа. От экстренных служб стало известно, что шесть из восьми человек, находившихся на борту, получили травмы различной степени. Инцидент случился недалеко от месторождения «Русское».

Напомним, сегодня, 25 апреля, мы сообщали о жесткой посадке вертолета на Ямале. Подробности происшествия и точные причины аварии уточняются.

Видео с места жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале сняли очевидцы

Видео с места жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале сняли очевидцы

Видео с места жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале сняли очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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