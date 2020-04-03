На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сегодня, 3 марта, в регионе насчитывается 12 человек с COVID-19. Все заболевшие - жители поселка Пангоды Надымского района ЯНАО. Они уже несколько дней находятся под наблюдением медиков в Надымской центральной районной больнице.

Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, еще 10 – люди, контактировавшие с первыми двумя, диагноз которых был подтвержден днем ранее.

Первые больные были выявлены 2 апреля. Мужчин 31 марта из Пангоды в связи с ухудшением их состояния госпитализировали в Надым с подозрением на коронавирусную инфекцию. Известно, что пангодинцы не покидали пределов России в марте 2020 года. Один из заболевших COVID-19 в минувшем месяце выезжал лишь в другой регион, при этом перемещался на личном автомобиле.

Как сообщает оперштаб, 27 жителей Ямала госпитализированы, поскольку были в контакте с больными. Среди них также четверо жителей Пангоды, у которых подозревают вирус. В Надымскую ЦРБ их госпитализировали 2 апреля.

С 23:00 2 апреля в посёлке Пангоды действует карантин. Ввсем проживающим в населенном пункте, за рядом исключений, запрещено покидать дома. Въезд на территорию посёлка и выезд из него разрешены только транзитному транспорту и спецтранспорту экстренных служб, а также транспорту со спецпропусками.