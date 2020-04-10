2020-04-10T12:11:07+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале число заболевших коронавирусом достигло 50

Все вновь выявленные случаи приходятся на Пуровский район
Анна Полякова
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На Ямале зарегистрировано 50 случаев короновируса Фото: yanao.ruНа Ямале зарегистрировано 50 случаев короновируса Фото: yanao.ru
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На Ямале подтверждено 9 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на полдень 10 апреля центральным аппаратом Роспотребнадзора России, в регионе зарегистрировано 50 случаев COVID-19.

Все вновь выявленные случаи приходятся на Пуровский район. 8 новых случаев - поселок Ханымей Пуровского района, в котором 5 апреля был введен карантин. Один новый случай подтвержден на одном из месторождений Пуровского района. Контактные установлены, обследованы и изолированы.

По данным оперативного штаба ЯНАО, по-прежнему больше всего больных из поселка Пангоды, Надымский район - всего 21 случай. В Салехарде - всего 8 заразившихся, в Новом Уренгое –8 случаев. В Ханымее Пуровского района – всего 9 заболевших, вновь выявленных – 8. На месторождениях Пуровского района подтверждено 4 случая коронавируса, один из которых новый.

Госпитализированы к этому часу 25 пациентов, 24 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно. Один из госпитализированных пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Еще один - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном. В каждом из очагов проведена работа эпидемиологами.

Установлен круг контактов, у всех взяты анализы, люди находятся в режиме строгой самоизоляции под контролем медиков. Медики Ямала и врачи Роспотребнадзора в круглосуточном режиме проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия. На базе 9 лабораторий в округе уже проведено 12818 тестов.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда - Ямал", накануне в Надымской ЦРБ скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус - 47-летний житель поселка Пангоды.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

Фото: оперативный штаб ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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