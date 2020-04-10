2020-04-10T10:57:50+03:00
Общество

Стало известно имя умершего от короновируса ямальца

Игорь Пашковский был начальником службы электрохимической защиты газопроводов
Анна Полякова
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Стало известно имя умершего от короновируса ямальца Фото: правительство ЯНАОСтало известно имя умершего от короновируса ямальца Фото: правительство ЯНАО
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Ямалец с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался накануне, 9 апреля в Надымской центральной районной больнице.

47-летний житель поселка Пангоды Надымского района Игорь Пашковский поступил в инфекционное отделение 30 марта, сообщают соцсети и оперштаб ЯНАО. Тест подтвердил, что он болеет коронавирусом 6 апреля. На следующий день он почувствовал себя хуже и был подключен к ИВЛ. Несмотря на помощь медиков, которые боролись за его жизнь все эти дни, спасти ямальца не удалось.

Известно, что Игорь Пашковский женат, работал начальником службы электрохимической защиты газопроводов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнование родным и близким умершего ямальца.

- Сегодня произошло то, чего мы так боялись все эти дни, - сказал глава региона. Принято считать, что болезнь бьет пo пожилым, но oна так же смертельно опасна и для мoлoдых. Мужчине было всего 47 лет. Я прошу всех, вне зависимости от вoзраста, придерживаться самых строгих правил поведения, - сказал губернатор в своем видеообращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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