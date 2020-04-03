Доставка еды на Ямале в период карантина: как работают компании и какие есть нарушения

Первая неделя самоизоляции дли жителей Ямало-Ненецкого автономного округа подходит к концу. Вся культурная, научная, образовательная и в некоторой части экономическая деятельность округа стихла. Ямальцы могут лишь свободно дойти до работы (тем, кто по долгу службы не смог остаться дома), до аптеки или магазина. Все кафе округа либо закрылись на время, либо работают только с едой на вынос.

Корреспондент «Комсомольской правды-Ямала» позвонил к три крупнейших в округе сервиса доставки еды «Яндекс», «Деливери клаб» и «Доставка 89». Все три оператора ответили почти идентичной фразой:

- Количество заказов осталось на прежнем уровне, ни больше, не меньше. Срок выполнения заказа также до полутора часов, - заверили сотрудники сервисов.

Звонки в несколько кафе в Салехарде оказались безуспешными. Заведения закрыты. Самый дорогой ресторан «Панорама» готовит блюда на вынос.

В целом, понятно, что ямальцы сидят дома, а потому готовят еду сами. В соцсетях жители Салехарда делятся тем, как проводят время с семьей.

- Вот заказали в «Бургер Кинге» картошку-фри и бургеры, - оставляет комментарий одна из мам. Другая ей отвечает, что она заказала пиццу.

Тут же любителям фастфуда на вынос пошли советы от других хозяек, которые уверены, что такая еда вредна для питания и лучше готовить самим.

В целом, жалоб на доставку еды в Сети не видно. В Роспотребнадзоре Ямала редакции не удалось получить оперативный комментарий по поводу жалоб на сервисы доставки еды на дом. Ранее в ведомстве сообщали, с 28 марта проводятся рейды в общепитах, которые должны были, согласно постановлению, прекратить свою деятельность и остановить работу на период самоизоляции. По округу было выявлено 30 заведений, продолживших работу.

- В отношении указанных лиц соответствующая информация была направлена в правоохранительные органы для принятия мер административного реагирования, а также о ситуации проинформирован Региональный оперативный штаб по коронавирусу. Рейдовые мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле Управления, - заявили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем частные услуги по доставке еды на сайте объявлений спросом не пользуются. А некоторые предприниматели стали оказывать дополнительные бонусы населению. Так, бизнесмен из Ханымея Пуровского района предлагает развозить хлеб собственного производства по домам и квартирам пожилых ханымейцев и многодетным семьям.

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