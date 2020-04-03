2020-04-03T09:41:09+03:00
Общество

Предприниматель Ханымея развозит землякам бесплатный хлеб

Он призывает жителей поселка оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции
Анна Полякова
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Предприниматель Ханымея развозит жителям бесплатный хлеб Фото: puradm.ruПредприниматель Ханымея развозит жителям бесплатный хлеб Фото: puradm.ru
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Предприниматель из Ханымея Пуровского района ЯНАО в период режима самоизоляции предложил жителям свою помощь. Он призывает оставаться дома и готов развозить хлеб собственного производства по домам и квартирам ханымейцев почтенного возраста и многодетных семей.

За хлеб и его доставку Темур Мелибоев денег с земляков не берёт, пояснив, что такое решение приняли в кругу семьи. Он призывает земляков оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.

- Сейчас очень важно объединиться. Если мы можем оказывать помощь, надо это делать. Хорошие дела воздаются вдвойне, - отмечает отзывчивый земляк.

Как рассказали в районной администрации, предприниматель заявки принимает с утра, хлеб землякам развозит в обед. В сутки он готов раздавать до сотни буханок хлеба, при том, что ежедневно пекарня предпринимателя выпекает до четырёхсот булок.

Глава Ханымея поблагодарил индивидуального предпринимателя, отметив, что такой поступок заслуживает уважения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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